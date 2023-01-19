حماس تدعو للمشاركة الحاشدة غداً في جمعة (الفجر العظيم)

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط في كل مدن وقرى ومخيمات أرضنا المحتلة، إلى المشاركة الحاشدة في حملة (الفجر العظيم) غداً الجمعة، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط والاعتكاف فيه.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الدعوة تأتي تجديداً لعهد الدفاع عن قبلتنا الأولى ومسرى نبيّنا الأمين، وترسيخاً لإسلاميته في مواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وحيّت جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، في الداخل المحتل والقدس وعموم الضفة المحتلة والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، مضيفة "ونبعث برسالة الفخر والاعتزاز لمشاركتهم المستمرة في حملة (الفجر العظيم)، ونثمّن تضحياتهم ورباطهم وجهادهم ونشدّ على أياديهم لتكثيف وجودهم في كلّ ساحات المسجد الأقصى".

ودعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى تعزيز صمود وثبات أهلنا في القدس والأقصى بكل الوسائل، فهم اليوم ينوبون عن الأمَّة قاطبة في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى من إجرام وعدوان الاحتلال الصهيوني الفاشي.