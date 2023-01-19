أبو دقة: هناك حاجة ملّحة لصيغة وطنية جامعة لإنقاذ المنظمة

أكدّ أبو سليم أبو دقة مسؤول تنظيم الصاعقة في غزة، ضرورة إيجاد صيغة وطنية جامعة؛ لإنقاذ منظمة التحرير وإعادة تفعيلها، عبر انتخاب مجلس وطني أولا، يقود لتشكيل قيادة وطنية موحدةّ تفعل المنظمة وأطرها ومؤسساتها.

وقال أبو دقة لـ"الرسالة نت" إن الفصائل عقدت اجتماعا بغزة، بدعوة من الجبهة الشعبية، وناقشت ضرورة وجود صيغة وطنية جامعة تؤدي؛ لإعادة اصلاح المنظمة وانقاذها من وضعها الراهن، وصولا لترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام.

وذكر أن بعض الفصائل رفضت الحضور بناء على ضغوط مورست عليها.

وأشار أبو دقة إلى مواصلة القوى الفلسطينية الحوار المشترك؛ للوصول لاستراتيجية وطنية تنهي حالة الانقسام.

وكشف مصدر مطلع عن عقد اجتماع، دعت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ناقشت فيه ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبحسب المصادر، فقد جرى نقاش مستفيض ومعمق حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات انجازه وستواصل الفصائل نقاشها للاتفاق نهائيا على هذا الامر بما يشمل كافة اماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج.

واتفقت القوى ضرورة البدء في مرحلة جديدة من الكفاح المتواصل حتى نحقق امال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.