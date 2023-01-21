تظاهرة عارمة للمعارضة (الإسرائيلية) اليوم والشرطة تستعد

أعلنت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم السبت، إغلاقها عدة طرق وسط (تل أبيب)؛ استعدادًا لتظاهرة عارمة دعت لها المعارضة (الإسرائيلية) ضد سياسة الحكومة اليمينية للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة قررت إغلاق عدة شوارع قريبة من ميدان المنصة المنوي تنظيم التظاهرة فيه.

ودعت المعارضة (الإسرائيلية) لتظاهرات عارمة مساء اليوم، احتجاجًا على عدم تراجع حكومة الاحتلال عن نيتها إحداث تغييرات جوهرية في النظام القضائي بما يضمن تقييد تدخل المحكمة العليا في الشؤون السياسية.

والأسبوع الماضي شارك قرابة 80 ألف متظاهر في تظاهرة عارمة وسط (تل أبيب)، حيث رفع المشاركون شعارات رفض التغييرات في النظام القضائي الذي يمنح اليمين تمثيلاً كبيرًا في صفوف قضاة المحاكم المركزية والمحكمة العليا.

وهددت المعارضة (الإسرائيلية) بالبدء بحالة من العصيان المدني وشلّ الاقتصاد بعد تظاهرات عارمة في مناطق مختلفة من الكيان، وخاصة في ميدان المنصة وسط (تل أبيب)، احتجاجًا على خطة الحكومة اليمينية لإحداث تغييرات جوهرية في النظام القضائي.