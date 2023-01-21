الزريعي: سنعمل بتشاركية مع مجالس غرف التجارة المنتخبة

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عبد الفتاح الزريعي، أن الوزارة ستعمل بشكل تشاركي مع مجالس الغرف التجارية المنتخبة.

وعبر الزريعي خلال تفقده سير العملية الانتخابية في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، عن سعادته لحالة التوافق التي تجري بين الوزارة بغزة والضفة والتي نتج عنها زيارة وزير وزارة الاقتصاد خالد العسيلي لمتابعة الانتخابات.

وقال: "إن الغرفة التجارية تضم كبار رجال الاعمال والتجار ويؤثرون بشكل إيجابي على عجلة القطاع الاقتصادي الفلسطيني".

وأوضح أن الوزارة تتعهد بقبول نتائج الانتخابات باعتبار أن الفوز هو فوز للجميع، مشدداً على أن الوزارة قدمت كل ما في وسعها لهذا العرس الوطني التوافقي.

وشكر الزريعي وزارة الداخلية على جهودها وتأمينها لسير الانتخابات واسنادهم للجنة المركزية للانتخابات واللجنة الإشرافية عليها.

يذكر أن العملية الانتخابية في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بدأت اليوم السبت ٢١/١/٢٠٢٣ وتنتهي الساعة الرابعة عصراً، ويتنافس فيها ٢٥ مرشحًا.