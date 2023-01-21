مقاومون يستهدفون فتحة مقيبلة بالرصاص شمال جنين

تمكن مقاومون من جنين، اليوم السبت، من استهداف فتحة مقيبلة بالرصاص شمال جنين.

وأعلنت المقاومة أن مجاهديها تمكنوا من استهدفوا فتحة مقيبلة بصلية من الرصاص.

وقبل يومين، خاض مقاومو كتائب الشهيد عز الدين القسام اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، خلال عدوانها على مخيم جنين.

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها أن مجاهديها وفصائل المقاومة خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة صهيونية في منطقة "حارة الدمج وحارة الحواشين" في مخيم جنين.

وسجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 250 عملا مقاوما خلال أسبوع، في الفترة الواقعة ما بين 13 يناير- 19 يناير 2023.

ووفق مركز معلومات فلسطين “معطى”، فقد استشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وجرح 3 إسرائيليين، فيما سجلت 28 عملية إطلاق نار.

كما وثق معطى عملية طعن و11 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، و21 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.