نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام المحاكم الأسبوع الجاري

أصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، بيانا بخصوص الاستمرار بالحراك المهني النقابي الحر.

وقال المجلس "تحية الحق والعروبة وبعد في يوم السبت الموافق 21/01/2023 انضم الى نقابة المحامين الفلسطينيين ما يقارب الـ 500 زميلة وزميل بعد أن أدوا القسم القانوني لنقابة المحامين الفلسطينيين واد نستهل هذا البيان بالمباركة للزميلات والزملاء الجدد فوج الكرامة وحماية النقابة ولذويهم من كافة قطاعات المجتمع.



وأضاف "بانضمام كوكبة جديدة من فارسات وفرسان الحق والعدل إلى مزاولة مهنة المحاماة السامية، وأمام استمرار حالة التنكر لكافة المطالب النقابية العادلة التي أعلنت عنها النقابة والتي لا تنفصل عن حقوق وحريات المواطنين العامة والحقوق المشروعة لنقابة المحامين التي رسم حدودها المشرع الفلسطيني المنتخب في العام 1999، وأمام حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين التي خاضت من أجل الجماهير أكبر حراك نقابي مهني منذ عقود والتي يلعب على وترها البعض ممن ارتهنت مصالحه وبقاءه في موقع صنع القرار بمخالفة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كقانون يجسد مبدأ الفصل".

وتابع "أمام ذلك كله واستمرارا للحراك النقابي المهني الحر فإن مجلس النقابة قرر ما هو أت":

1. تعليق العمل أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية والمحاكم العسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح الأحد الموافق 22/01/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26/01/2023

2. تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023 واقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمحافظة الخليل

3. يهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للمشاركة الفاعلة بالاعتصام المركزي في محافظة الخليل يبقى المجلس في حالة العقاد دائم المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار

