ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيطبق قرار المحكمة العليا (الإسرائيلية)، ويقيل وزير الداخلية والصحة، زعيم حزب شاس اليميني "آريه درعي" خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي ستعقد اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة، إن درعي أعلن نيته حضور جلسة الحكومة اليوم الأحد، حيث سيشارك في جلسة حول الإصلاحات في الأنظمة الصحية وبعدها سيقوم نتنياهو بإقالته.

وبينت الصحيفة أنه يجري البحث عن حلول سريعة تضمن عودة درعي للمشهد السياسي ومنها إقرار قانون سريع يمنع تدخل المحكمة في تعيينات الحكومة، وهو قانون خلق شرخاً (إسرائيلياً) داخلياً ودفع بمئات الآلاف للتظاهر وسط "تل أبيب" الليلة الماضية.

وكانت المحكمة العليا قد قررت بطلان تعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو، وهو قرار أدخل الائتلاف الحكومي اليميني في مأزق خطير، وذلك على ضوء الخشية من انسحاب درعي من الائتلاف وبالتالي سقوط الحكومة.

ترجمة: وكالة صفا