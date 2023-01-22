تشافي: لا نقارن أنفسنا بريال مدريد

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة خيتافي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي تقام بمعقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي أمس السبت: "خيتافي يعمل بشكل جيد دفاعيًا، وعادة يلعب بـ5 لاعبين في الخلف، وهو فريق صعب، ويجب أن نهاجم في المساحات، ونأمل في حصد النقاط الثلاث التي ستكون مهمة للغاية".

وحول إمكانية ضم كاراسكو، أوضح: "إنها مسألة تفاوض، وسنرى ما إذا سنقوم بخيار الشراء، فهو لدينا وسنرى.. أراوخو ودي يونج متاحان، وغدًا سأقرر هل أعتمد عليهما أم لا، ولا يمكننا أن نلعب بدون كامل الجاهزية، فكل مباراة بالنسبة لنا نهائية وحرب".



واستكمل: "لا أعرف ما إذا كانت المباريات السهلة قادمة، لقد فقدنا النقاط، وغدًا قد تكون الأمور أكثر صعوبة.. نحن لا نقارن أنفسنا بريال مدريد، ونحن أفضل مما كنا عليه قبل شهر، ورأيت تحسنًا كبيرًا منذ مواجهة إسبانيول، وعلينا الحفاظ على مستوانا ولا ننظر للآخرين".



وواصل: "إذا طلبوا مني ضم لاعب جديد، فسيكون لاعبًا أفضل مما لدي، وفي الشتاء ليس الأمر سهلاً، وإذا بقيت المجموعة هكذا فأنا سعيد".