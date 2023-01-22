قال نادي الأسير إنّ إدارة سجن "ريمون" شرعت الأحد، بنقل 35 أسيرًا إلى سجن "جلبوع"، وأنه سيتم نقل 25 أسيرًا آخر يوم غد الإثنين.

عمليات النقل تستهدف حالة "الاستقرار" التي يحاول الأسير أن يصنعها بظروف صعبة وشاقة جدًا داخل السّجن

والتنقلات التي تجريها إدارة سجون الاحتلال تأتي بعد أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ 70 أسيرًا من سجن "مجدو" إلى سجن "جلبوع"، وسبق ذلك نقل 80 أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".

وسبق أن أعلنت إدارة سجون الاحتلال عن عمليّات نقل واسعة في السجون، قد تطال ألفي أسير.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن عمليات النقل تستهدف حالة "الاستقرار" التي يحاول الأسير أن يصنعها بظروف صعبة وشاقة جدًا داخل السّجن، وتحاول إدارة السجون من خلال التنقلات هذه، فرض مزيد من أدوات السّيطرة والرّقابة على الأسرى.