أعلن حزب "شاس" اليميني، مساء اليوم الإثنين، تعيين وزيرين جديدين للصحة والداخلية، خلفا لرئيسه "أرييه درعي" في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح "شاس" في تصريح صحفي، أن مايكل مالكيلي سيترأس وزارة الداخلية وحاييم بيتون وزارة الصحة، وهما عضوين في الكنيست عن الحزب.

وأمس الأحد، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "شاس" من منصبيه على رأس وزارتي الصحة والداخلية؛ تنفيذًا لقرار المحكمة العليا.

وأدخل قرار "العليا" الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي في مأزق، خشية من انسحاب حزب "درعي" من الائتلاف، وبالتالي سقوط الحكومة.

وسبق أن هدد حزب "شاس" المتطرف بحل الائتلاف الحكومي حال قررت المحكمة العليا رفض تعيين زعيمه آريه درعي وزيراً للداخلية.

والحزب من المكونات الرئيسية لحكومة نتنياهو، حيث حصل الحزب على 11 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، وفي حال انسحابه من الحكومة فستفقد الأغلبية وتسقط بحجب الثقة.