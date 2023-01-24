قال الأكاديمي والباحث في شؤون القدس جمال عمرو، إن الاحتلال الصهيوني ينفذ مشروعًا تلموديًا واضحًا بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأكد عمرو أن سياسة الاحتلال الصهيوني التي تستهدف شعبنا ومقدساته أصبحت واضحة.

وبين أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال بشكل مستمر، فيما تشن الحكومة الصهيونية المتطرفة عدوانا على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن الاحتلال الصهيوني يسعى للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، ويهدف لترويض العقل العربي والإسلامي بقبول الوجود الصهيوني فيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ودنسوه بانتهاكات صارخة.

ورفع المستوطنون علم الاحتلال خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا أناشيدهم الاستيطانية، وأدوا ما يسمى “السجود الملحمي” الجماعي داخل باحات المسجد الأقصى.

واقتحمت مجموعات كبيرة متتالية للمستوطنين باحات المسجد، بينهم طلاب يهود، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه، واستمعوا لشروحات عن “الهيكل” المزعوم في المنطقة الشرقية منه.