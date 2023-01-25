حماس: هدم منزل الشهيد عدي التميمي لن يوقف انتفاضة شعبنا

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن هدم قوات الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي وغيره من الشهداء الأبطال لن يهدم شجاعة الشباب الثائر أو يوقف انتفاضة شعبنا، وسيظل عدي التميمي وبطولاته التي سطرها رعباً يلاحق الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه.

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن التعزيزات الصهيونية واستدعاء قوات كبيرة من الجيش لمخيم شعفاط لهدم منزل الشهيد عدي التميمي الذي أصاب جيشهم بحالة من الهستيريا والرعب يعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الاحتلال الصهيوني وعجزه في وقف ثورة شعبنا".

وشدد على أن ثورة شعبنا مستمرة ومتصاعدة للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وسياسة الهدم والاعتقالات في الضفة الغربية لن تفت من عضد الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية.