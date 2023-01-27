محدث: مقتل 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس

قتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ووقعت عملية إطلاق النار البطولية بعد ترجل منفذها من سيارة، وأطلق النار بمسدس قرب بمستوطنة "النبي يعقوب".

وأصيب عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار، وصفت حالات منهم بالحرجة جدا.

وصدحت مساجد الضفة والقدس وغزة ابتهاجًا بالعملية البطولية، وخرجت الاحتفالات في مناطق مختلفة فرحا بالعملية.

وتأتي العملية بعد يوم من مجزرة مخيم جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الخميس، وارتقى خلالها تسعة شهداء.

يذكر أن مستوطنة "النبي يعقوب" من المستوطنات المحاذية للضواحي الفلسطينية في القدس في بلدتي الرام وبيت حنينا، والتي تنغص حياة الفلسطينيين بالتضييق والقتل والحصار.

مصادر صحفية: "المسدس الذي استخدمه منفذ عـــمــلــية بيت حنينا، حيث ترجل من سيارة وأمطر مستوطنين بالرصاص، ما أدّى لمقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين".#الرد_السريع#عملية_القدس pic.twitter.com/SK5nCEnIWf — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023

🎥 مشاهد أخرى.. اللحظات الأولى لعملية اطلاق النار في بيت حنينا بالقدس المحتلة pic.twitter.com/F1mz5tzxt5 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023

🎥 #شاهد|| لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس pic.twitter.com/Hj3zCbg1Jo — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023

🛑 #عاجل | المراسل العسكري لـ قناة 12: العملية مؤلمة بشكل كبير ، المنفذ أطلق النار من نقطة صفر.#الرد_السريع#عملية_القدس pic.twitter.com/BZfT7T49Sv — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023