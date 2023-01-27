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بعد يوم على مجزرة مخيم جنين

محدث: مقتل 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس

القدس-الرسالة نت

قتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ووقعت عملية إطلاق النار البطولية بعد ترجل منفذها من سيارة، وأطلق النار بمسدس قرب بمستوطنة "النبي يعقوب".

وأصيب عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار، وصفت حالات منهم بالحرجة جدا.

وصدحت مساجد الضفة والقدس وغزة ابتهاجًا بالعملية البطولية، وخرجت الاحتفالات في مناطق مختلفة فرحا بالعملية.

وتأتي العملية بعد يوم من مجزرة مخيم جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الخميس، وارتقى خلالها تسعة شهداء.

يذكر أن مستوطنة "النبي يعقوب" من المستوطنات المحاذية للضواحي الفلسطينية في القدس في بلدتي الرام وبيت حنينا، والتي تنغص حياة الفلسطينيين بالتضييق والقتل والحصار.

 

 

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