ثلاثة قتلى ومفقود إثر أمطار غير مسبوقة في نيوزيلندا

تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، في مقتل ثلاثة أشخاص، وفقدان آخر.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، بعد تفقده المناطق المتضررة، "إن الفيضانات أوقعت ثلاثة قتلى، فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين".

وأضاف أن "حجم الأضرار في بعض المناطق كبير"، مشيرا إلى أن أوكلاند شهدت هذه الأيام "أكثر الأمطار غزارة في تاريخها".

وتسببت الأحوال الجوية في إغلاق مؤقت لمطار المدينة، وهو الأكبر في نيوزيلندا، ووصل مستوى المياه في بعض مبانيه إلى مستوى عالٍ.

وأعيد فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، ومن غير المتوقع استئناف الرحلات الدولية قبل يوم غد الأحد.