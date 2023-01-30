كمية الأسلحة في المستوطنات بالضفة أعلى من مدن الداخل

أظهرت بيانات (إسرائيلية)، الإثنين، أن كمية الأسلحة المرخصة في المستوطنات بالضفة الغربية أعلى بكثير من مدن الداخل المحتل.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الكابنيت (الإسرائيلي) وافق على توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح وتسريع إجراءات استلامها، في خطوة تتيح لآلاف (الإسرائيليين) حمل السلاح، وذلك على خلفية العمليات الأخيرة بالقدس.

ووفقًا للبيانات، فإن مستوطنة "أدوراه" في الخليل في أعلى ترتيب الجدول، حيث يمتلك ثلث السكان البالغين رخصة سلاح، تليها "كريات نتافيم" في سلفيت، و "ناغؤوت" في الخليل، وفي المرتبة الرابعة ما يسمى بالحي الاستيطاني الحريدي "بيت يتير" المجاور للداخل المحتل مع الخليل، بنسبة 32% من سكانه الذين حصلوا على رخصة سلاح.

ومن بين المستوطنات الكبرى، تتقدم مستوطنة آرييل على غيرها، بنسبة تصل إلى 9.7%، تليها معاليه أدوميم بنسبة 6%.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن هناك 148 ألف (إسرائيلي) يحملون رخصة أسلحة اليوم بما فيهم المستوطنين بالضفة، ولا يشمل ذلك قوات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) والشرطة وحراس الأمن.