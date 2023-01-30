عم الإضراب الشامل، الإثنين، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وأغلقت المؤسسات ومرافق الأونروا المختلفة، أبوابها في إطار خطوات التصعيد من قبل اتحاد الموظفين في ظل رفض إدارة الوكالة الانصياع لمطالبه.

وكان توماس وايت مدير شؤون الأونروا بغزة، دعا اتحاد الموظفين لاستمرار الحوار للتوصل لحل لمختلف القضايا.

أكد محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تنفيذ إضراب غدا الاثنين في قطاع غزة.

وأوضح حمدان "للرسالة نت"، أن الإضراب بسبب سياسة التقليصات التي تفرضها أونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين، عدا عن رفضها زيادة رواتبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العاملين في وكالة الغوث أضربوا عن العمل الاثنين الماضي، حيث علّق موظفو الوكالة بغزة العمل جزئيا، وتعطلت الدراسة في كل المدارس والمؤسسات التابعة للوكالة في الضفة الغربية.

يذكر أنه عام 1949، تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.