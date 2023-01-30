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الجبهة الشعبية تنعى الشهيد أبو فودة

الجبهة-الشعبية.jpg
الجبهة-الشعبية.jpg

الضفة- الرسالة نت

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى جماهير شعبنا الشهيد نسيم أبو فودة، الذي ارتقى جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في الخليل.

وأكدت الجبهة أن استمرار هذه الاعتداءات الصهيونية على حق شعبنا وممارسة إرهاب الدولة المنظم الذي تقوده الحكومة الييمنية المتطرفة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، وأن دماء الشهداء الطاهرة، ستترجم مقاومة على الأرض لتحرق الاحتلال ومستوطنيه.

وأشادت بالوحدة الميدانية للمقاتلين، وتبرق لهم بالتحية ولكل الشباب الثائر في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة، الذين يتصدون بكل قوة وبسالة لاعتداءات الاحتلال.

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