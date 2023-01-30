الجبهة الشعبية تنعى الشهيد أبو فودة

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى جماهير شعبنا الشهيد نسيم أبو فودة، الذي ارتقى جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في الخليل.

وأكدت الجبهة أن استمرار هذه الاعتداءات الصهيونية على حق شعبنا وممارسة إرهاب الدولة المنظم الذي تقوده الحكومة الييمنية المتطرفة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، وأن دماء الشهداء الطاهرة، ستترجم مقاومة على الأرض لتحرق الاحتلال ومستوطنيه.