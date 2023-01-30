مصادر أمريكية: “الموساد مسؤول عن هجوم أصفهان”

قال مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن الهجوم الانتحاري بطائرات بدون طيار على مصنع الذخيرة في أصفهان السبت الماضي نفذه الموساد.

وبحسب “نيويورك تايمز” فقد ذكر رئيس الموساد “ديدي برنيع” أصفهان كهدف مُحتمل للعمليات، في خطاب ألقاه في سبتمبر الماضي بمعهد دراسات الأمن القومي، وبذلك يمكن تقدير طبيعة الهجوم بمساعدة الطائرات بدون طيار أن الموساد هو المسؤول عنها.

وأفادت وسائل الإعلام في إيران أن ثلاث طائرات بدون طيار على الأقل تم إطلاقها باتجاه المصنع، على ما يبدو من داخل أراضي البلاد.

أفادت وزارة الدفاع الإيرانية أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، مضيفة أن طائرة بدون طيار أصابت المبنى وألحقت أضراراً طفيفة بالسقف، وتم اعتراض طائرتين بدون طيار على الأقل من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وبدأت السلطات في أصفهان تحقيقاً في ملابسات الحادث.

أمس أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن كيان العدو كان وراء قصف المبنى، وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إنه لا يزال من غير الواضح ما هو الهدف من الهجوم وما إذا كان ناجحاً.

وأفادت وسائل الإعلام في إيران أن ثلاث طائرات بدون طيار على الأقل تم إطلاقها باتجاه المصنع، على ما يبدو من داخل أراضي البلاد.

أفادت وزارة الدفاع الإيرانية أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، مضيفة أن طائرة بدون طيار أصابت المبنى وألحقت أضراراً طفيفة بالسقف، وتم اعتراض طائرتين بدون طيار على الأقل من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وبدأت السلطات في أصفهان تحقيقاً في ملابسات الحادث.

أمس أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن كيان العدو كان وراء قصف المبنى، وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إنه لا يزال من غير الواضح ما هو الهدف من الهجوم وما إذا كان ناجحاً.