حذّرت إيران، اليوم الإثنين، "إسرائيل" من "اللعب بالنار"، وهددت بالرد "تورطها" في هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة دفاعية رئيسية في مدينة أصفهان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأحد، إن الموقع الذي قصف في غارة بطائرات مسيرة يوم السبت كان عبارة عن منشأة لإنتاج أسلحة لمسيّرات شاهد-136 الإيرانية.

وأضافت إن الهجوم تضمن معلومات استخباراتية عالية الجودة وقدرة تكنولوجية.

وتعد أصفهان أيضًا مركزًا معروفًا لصناعة الصواريخ في طهران، حيث يتم تجميع صاروخ شهاب متوسط المدى - الذي لديه مدى قادر على ضرب إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مسؤول إيراني لم يذكر اسمه لشبكة الجزيرة، إنه يبدو أن "إسرائيل" كانت وراء الهجوم.

وأضاف إن "المؤشرات الأولى تشير إلى تورط "إسرائيل" في الهجوم على أصفهان، لكن التحقيق يجب أن يستمر".

وجاء اتهامه في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد نقلاً عن مسؤولين كبار في المخابرات الأمريكية، قال إن الضربة دبرها جهاز الموساد الإسرائيلي.

وهدد المسؤول الإيراني بأن طهران ستسعى للانتقام، قائلا: "إسرائيل تعلم جيدًا أنها ستتلقى ردًا، كما حدث في الماضي".

وقال المسؤول: "أولئك الذين يلعبون بالنار هم أول من يُحرق إذا قرروا شن حرب إقليمية".

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية اعترفت في وقت سابق أمس الأحد وقوع انفجار قوي بمصنع عسكري قرب مدينة اصفهان بوسط إيران خلال الليل وقالت إنه هجوم بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدفاع الجوي أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، فيما وقعت الطائرتان الأخريان وانفجرتا.

وأضافت أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، بل ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع.