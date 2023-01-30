مواجهات سهلة في قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة على أرضه مع ديربي أو وست هام يونايتد، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الإثنين.

وحصل مانشستر سيتي على مباراة أسهل أمام بريستول سيتي، بعد فوزه على تشيلسي وآرسنال للوصول إلى الدور الخامس.

أما توتنهام سيلتقي ريكسهام أو شيفيلد يونايتد على مكان في ربع النهائي.

ويسعى فريق أنتونيو كونتي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1991، بعد أن فاز بها في السابق 8 مرات.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

ساوثهامبتون – لوتون أو جريمسبي

ليستر – بلاكبيرن أو برمنجهام

ستوك سيتي – برايتون

ريكسهام أو شيفيلد يونايتد – توتنهام

فولهام – ليدز

بريستول سيتي – مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد – ديربي أو وست هام

إبسويتش أو بيرنلي – شيفيلد وينزداي أو فليتوود