بدء أولى خطوات العصيان المدني في القدس

أقدم العشرات من الشبان، صباح الثلاثاء، على إغلاق شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بعد الإعلان عن إضراب شامل الليلة الماضية في البلدة.

ووضع الشبان حاويات النفايات على الطرق، وسكبوا الزيت لعرقلة حركة الآليات (الإسرائيلية) التي تخطط لاقتحام البلدة بهدف تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل.

ودعت جهات مقدسية، الليلة الماضية، لإعلان العصيان المدني في مختلف الأحياء شرقي المدينة، للتصدي لمخططات الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة إلى تهجير المقدسيين من منازلهم وأراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجج واهية.

وأعلنت مدارس قرية الشيخ سعد بالقدس الإضراب وتعليق الدوام احتجاجًا على سياسة هدم بيوت المقدسيين.

المصدر: القدس