لجنة التوجيه تقر خطوات التصدي لعمليات التحريش في النقب

عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف اجتماعًا بحثت فيه سياسات السلطات الإسرائيلية ضد النقب، وعمليات التجريف التي نفذتها الجرافات الإسرائيلية في قرية بير الحمام.

وقالت اللجنة في بيان لها: "أقر المجتمعين على أن يتم بناء خيمة احتجاج في بير الحمام على تفعل خلال الفترة المقبلة، أقر أيضًا أن يجتمع أهالي منطقة النقع على أن يتم تنظيم الناس من أجل التصدي لمخططات التحريش التي تنوي الحكومة تنفيذها في هذه المنطقة".

وتابعت اللجنة في بيانها، " أقروا أيضًا أن يقدم مخطط مفصل من أجل طلب إقامة مركز خدمات لبئر الحمام والنقع والمطالبة بالاعتراف الآن بقرى منطقة النقع الستة، كما وبحثوا موضوع إقامة طاقم محامين للدفاع عن المعتقلين في حاله جرت مستقبلًا".

وأردف البيان، "هذا وأقر التوجه الى رؤوس المجالس والبلديات في النقب حتى يكونوا جزء من الحراك الذي يستهدف كل أهل النقب سواء قرى معترف بها أو مسلوبة الاعتراف".