القيادية شراب: الاعتداء على الأسيرات لا يجب السكوت عنه

قالت فاطمة شراب رئيس الحركة النسائية في حماس إن الممارسات الوحشية لحكومة الاحتلال المتطرفة بحق أسيراتنا المناضلات في سجن الدامون اليوم، ومصادرة مقتنياتهنّ وتحويلهم إلى زنازين انفرادية وقطع الاتصالات بين الأسيرات والخارج، وعزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان والاعتداء عليها هو إرهاب منظم تمارسه إدارة السجون.

وأضافت شراب في تصريح صحفي، أن ما يفعله الاحتلال جاء للانتقام من أسيراتنا في محاولة يائسة للتغطية على فشله الأمني والسياسي والعسكري.

وأكدت أن هذه الاعتداءات لا يجب السكوت عنها، مشددةً على أن خلف أسيراتنا مقاومة شريفة وحرة لا ترضى لهن المذلة أو الهوان.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، بضرورة العمل على وقف هذا الإجرام.

ودعت الجهات المعنية إلى فضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا ومحاكمة قادته كمجرمي حرب.