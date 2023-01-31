بلينكن يلتقي عباس بعد اجتماع للأخير مع مدراء مخابرات مصر والأردن

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ظهر الثلاثاء، إلى رام الله، للقاء رئيس السلطة محمود عباس.

وسيبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار التصعيد (الإسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني، والعلاقات الثنائية.

وكان بلينكن قد عقد لقاءات مع رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في تل أبيب، وبحث معهم التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني وغيره.

وأكد بلينكن أن هناك حاجة ملحة لوقف التدهور الأمني الحالي.

وسبق وصول بلينكن إلى رام الله، لقاء ثلاثي جمع عباس، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حاتوقاي، لبحث الأوضاع الأمنية المتردية.