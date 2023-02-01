تعرف على موعد ظهور المذنب الأخضر- إليك التفاصيل، يترقب الكثيرون وصول المذنب الأخضر C / 2022 E3 (ZTF) اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، الذي سيمر الليلة متجه بالقرب من كوكب المريخ.

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موعد ظهور المذنب الأخضر

أقرب نقطة من الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 عند الساعة (06:00 مساءً بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 42.7 مليون كيلومتر ومشاهد طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أنه يتوقع أن يرتفع لمعانه للراصدين في الوطن العربي وإن كان لمعانه مازال على حالة من القدر الخامس.

وهو مشاهد بالمناظير وبالفعل وصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة عند رصده من موقع مظلم وليس من البيت.

وبعد غروب الشمس اليوم الاربعاء وبداية الليل يرصد المذنب أعلى يمين نجم الشمال ( بولاريس الجدي) كما توضح الصورة موقعه.

بشكل عام يجب أن تكون الليالي القريبة من وصلت أقرب مسافة من الأرض جيدة للمراقبة تقريبًا علمًا بأن القمر يقترب من يصبح بدرًا ما سيؤثر في رصد المذنب.

بعد يوم اقترب المذنب من الأرض سيتحرك عاليًا في سماء المساء باتجاه النجم الساطع العيوق حتى 5 فبراير، ثم سيمر بالقرب من كوكب المريخ في 10 فبراير.

تظهر أحدث صور للمذنب ان له ذيلان هما ذيل غباري والذيل الأيوني. يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية. ينحني ذيل الغبار الأثقل ويتتبع مدار المذنب عن كثب.

اللون الأخضر للمذنب

أما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة " الكوما" المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تأثير أشعة الشمس، ومن الممكن ان يصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

بشكل عام المذنبات من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تأتي إلينا من مصدرين حزام كايبر (وهي المذنبات قصيرة الدورة التي تستغرق اقل من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)

المصدر الثاني سحابة اورت حيث تأتي منها (المذنبات طويلة الدورة التي تستغرق أكثر من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس).

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