حصاد زخم للمقاومة في القدس خلال يناير

منذ بداية شهر يناير 2023، والمقاومة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة تأخذ منحى تصاعديًا؛ وجاءت عملية إطلاق النار للفدائي خيري علقم بتاريخ 27 كانون ثان لتصيب الاحتلال في مقتل، حيث تمكن علقم من قتل 7 مستوطنين وإصابة 11 آخرين بجراح، وذلك في مستوطنة (النبي يعقوب) بالقدس.

ولم تمض 24 ساعة على عملية الفدائي علقم حتى جاءت عملية الفدائي محمود عليوات في بلدة سلوان، التي أدت إلى إصابة (إسرائيليين) اثنين بجراح خطيرة.

كما تصاعدت في القدس عمليات التصدي لقوات الاحتلال، ورشقها بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة، وإطلاق النار على الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى سكب الزيت في شوارع بلدات المدينة خلال اقتحامها من قوات الاحتلال، ما يؤدي إلى انزلاق المركبات العسكرية وإجبارها على الانسحاب، الأمر الذي يراه متابعون بأنه يزيد من فرص تطورها إلى انتفاضة شاملة.

وهذا الأمر دفع الاحتلال إلى تكثيف انتهاكاته ضد المقدسيين وشن حرب الاعتقالات ضدهم، في محاولة لوأد أي انتفاضة مقدسية ضده.

وفيما يلي حصاد المقاومة في القدس خلال شهر يناير وفق نشرة (مرصاد):

(7) قتلى صهاينة

(18) مصابا صهيونيا

(11) عملية إطلاق نار

(25) عملية إلقاء زجاجات حارقة

(7) عمليات تصدٍّ للمستوطنين

(80) نقطة مواجهة

(13) عملية إلقاء مفرقعات نارية

(10) عمليات إلقاء عبوات ناسفة