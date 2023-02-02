حماس تدين افتتاح تشاد سفارة لها لدى الكيان المحتل

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها الشديد وإدانتها لقيام جمهورية تشاد بافتتاح سفارة لها لدى الكيان الصهيوني المحتل.

وعدّت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، هذا القرار خروجاً عن الموقف الإفريقي المناهض للاستعمار والداعم لنضال الشعب الفلسطيني، لنيل حريته وحقه في تقرير مصيره بإزالة آخر استعمار عنصري فاشي عرفه العصر الحديث.

وجددت الحركة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، داعيةً تشاد إلى مراجعة قرارها المنافي لموقف الشعب التشادي العريق الداعم لفلسطين وعدالة قضيتها الوطنية.

ودعت حماس تشاد لصون مصالح شعوب المنطقة، ومنع إطالة عمر الاحتلال وتشجيعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحيّة.