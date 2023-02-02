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إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

الرسالة نت - وكالات

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب نبيل أبو صويص محاجنة، واستولت على مركبته، واقتحمت مقهى للمواطن حمودي أبو ساطي وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بعد احتجازهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، واقتحمت قرية الطيبة، بالمحافظة.

ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 700 اعتداء خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، حيث تركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس، تليها محافظة جنين، ثم محافظة بيت لحم، بحسب ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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