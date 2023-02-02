الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 500 دونم بالقدس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بالاستيلاء على 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال شرق القدس.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بالاستيلاء على 500 دونم للمواطنين من أبناء بلدتي حزما وجبع، تحت ذريعة توسيع الشارع الرئيسي ما بين حزما وجبع المجاورة لها.

وهدمت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، 25 محلا تجاريا في شارع حزما شمال شرق القدس.

ووثقت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس"، خلال يناير الماضي 40 عملية هدم وتوزيع إخطارات، نجم عنها هدم 8 منازل، منها 4 أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ومنزل دمرت محتوياته الداخلية على خلفية الانتقام الجماعي.

وأول أمس الثلاثاء، عم إضرابًا شاملًا بلدة جبل المكبر بالقدس، بالتوازي مع عصيان مدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع في مخيم شعفاط وعناتا بالقدس؛ رفضًا واحتجاجًا على قرارات الاحتلال بحق الأهالي ومنازلهم في القدس.