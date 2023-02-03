ترجيحات بإتمام اتفاق التطبيع بين السودان والاحتلال قريبًا

أفاد مصدر رسمي (إسرائيلي)، بأنه قد “يتم التوقيع قريبًا على اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والسودان، في إطار اتفاقات أبراهام، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس”.

وقال المصدر إن المفاوضات تجددت بين الخرطوم وتل أبيب وتكثفت في الآونة الأخيرة، وذلك بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وشدد المصدر على أن “المضي قدمًا” لتوقيع اتفاق تطبيع بين الطرفين “بات أمرًا ممكنًا”.

وبالتزامن مع المحادثات مع السودان، قال المصدر السياسي إن (إسرائيل) “تأمل خلال هذه المرحلة، في الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاقات تطبيع مع دول أخرى، من بينها موريتانيا وإندونيسيا”.

وقال المصدر إن “هناك سبع أو ثماني دول عربية أو إسلامية يمكن أن تنضم إلى اتفاقات أبراهام”.

يذكر أن السودان كان قد أعلن عزمه الاعتراف والتطبيع مع (إسرائيل)، في أكتوبر 2020، ضمن صفقة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تضمت شطب السودان من “قائمة واشنطن السوداء للدول الراعية للإرهاب”.

وانخراط الخرطوم في “اتفاقات أبراهام” ليس جديدًا، لأنه حصل بالفعل شفاهة خلال محادثة جماعية بالهاتف في أكتوبر 2020 بين ترامب ورئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.