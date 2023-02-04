الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بحجة عدم الترخيص

أجبرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، المقدسي صلاح القنبر على هدم منزله، في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال القنبر إن "بلدية الاحتلال سلمته عام 2014 أمر هدم لمنزله، البالغة مساحته 90 متراً، ويقطن فيه 5 أفراد من بينهم أطفال، كما غرمته بدفع مخالفات مالية تجاوزت 100 ألف شيقل".

وذكر أن الاحتلال يدعي أن ملكية الأرض المبني عليها المنزل تعود للمستوطنين، بحجة أملاك الغائبين، حيث ينوي مصادرتها منذ 5 سنوات.

وقانون أملاك الغائبين هو قانون أقرته سلطات الاحتلال عام 1950، لتسهيل السيطرة على أملاك الفلسطينيين الذين هُجِروا من أراضيهم عام 1948، وقد استغل الاحتلال هذا القانون بشكل كبير في مصادرة عدد كبير من أراضي المقدسيين خاصة في الآونة الأخيرة.

يُذكر أن سلطات الاحتلال نفذت 211 حالة هدم في مدينة القدس المحتلة خلال عام 2022، تشمل منازل ومنشآت تجارية، وبركسات وأسوار، وغيرها، فيما يتهدد شبح الهدم أكثر من 22 ألف منزل خلال العام الجاري، وفق إحصائيات مقدسية.

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