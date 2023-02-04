الجيش الأمريكي يُسقط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بنجاحه في إسقاط المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده “انتهاكًا غير مقبول” للسيادة الأمريكية.

وقال بايدن للصحفيين في ماريلاند “لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد، وأضاف في بيان “بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أمريكية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”.

وتابع ” الرئيس يضع دائما سلامة الأمريكيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”.

وفي وقت سابق السبت، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني، ووأوردت شبكتا فوكس نيوز و(سي إن إن) أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه للتجسس، أسقطه الجيش قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، وفق أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات تُجري عملية لانتشال الحطام.