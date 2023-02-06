الجهاد: دماء الشهداء في عقبة جبر ستتحول إلى نار تحرق الاحتلال

قال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية إن الجريمة الجديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم فجر اليوم الاثنين بحق أهلنا ومقاومينا في عقبة جبر، لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي، أن الاحتلال الذي قام على أرضنا منذ احتلال فلسطين بالقتل والدمار والارهاب لا يفهم سوى لغة القوة وشعبنا الفلسطيني حي لن يتراجع عن مقاومته حتى دحره عن كامل تراب فلسطين.

وأكد أن دماء الشهداء الأطهار في عقبة جبر بأريحا ستتحول إلى نور يضيء طريق المجاهدين، ونار تحرق رأس هذا الكيان الغاصب المحتل.

وتوجه بالعزاء لشعبنا بارتقاء الشهداء.

وقال: "نشد على أيدي المقاومين الأبطال، ونحيي صمود أهلنا في أريحا وكل مدن الضفة الثائرة التي تثبت كل يوم أنها مفخرة للشعوب الحرة".