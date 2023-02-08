دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، إلى "انتفاضة عالمية" لإغاثة المنكوبين في تركيا وسوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر باللغات العربية والتركية والإنجليزية.

وكتب شيخ الأزهر: "انفطرت قلوبنا ألما بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا".

وأضاف: "أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض".

وتسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمّال السوري فجر الاثنين الماضي، بمقتل أكثر من 11 ألف شخص، وتشريد أعداد لا تحصى في ظل البرد القارس، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.

وواصلت فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا اليوم الأربعاء عمليات البحث عن عالقين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء الزلزال العنيف الذي هز البلدين، وتبعه عشرات الهزات الارتدادية، وشعر فيه سكان عدد من الدول في المنطقة.