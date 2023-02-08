تخفيضات وإعفاءات حكومية جديدة بغزة

أكّدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، تضامنها التام وتعاطفها الكامل مع الشعبين السوري والتركي بهذا المصاب الأليم، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتقدمت بأصدق مشاعر المواساة لأسر ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا المتواجدين في سوريا وتركيا.

وتابعت اللجنة تطورات الحالة الجوية المضطربة بالمنطقة وتداعياتها على قطاع غزة، وأكدت على قيام كافة جهات الاختصاص بدورها على أكمل وجه، قبل وأثناء وبعد المنخفض، بما يخفف من تداعياته السلبية على أبناء شعبنا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لغرض صيانة جسر وادي غزة بشارع الرشيد.

كما أقرّت تمديد العمل بقرار إعفاء بنسبة (50%) من رسوم المراکز الثقافیة للعام 2023م.

ووجهت بإعفاء شاحنات النقل الخاص من تقدیم الخلوص الضریبي لمدة ٣ شهور، عند تجدید الترخيص.

ومدّدت الخصم بنسبة (50%) من رسوم الترخیص المتراکمة والجدیدة لجمیع المنشآت السياحية.

وألغت تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية؛ لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.

واعتمدت توصيات لجنة الأمن والسلامة الخاصة بالمصاعد الكهربائية في المؤسسات الرسمية.