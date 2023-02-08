انتظام الدوام المدرسي ليوم غدٍ الخميس بقطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، انتظام الدوام المدرسي يوم غد الخميس، في كافة المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال في قطاع غزة

وأكدت "الوزارة" خلال تصريح وصل "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، إنه بناءً على توصيات لجنة الطوارئ المركزية، ستنتظم يوم غد العملية التعليمية بسبب انحسار المنخفض الجوي العميق الذي ضرب فلسطين وبلاد الشام.

وعطلت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الدوام الدراسي اليوم، ويوم أمس الثلاثاء، في قطاع غزة والضفة والقدس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأثرت فلسطين وكافة أرجاء بلاد الشام خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي عميق إلى شديد العمق ومحمل برياح قطبية شديدة البرودة.