نتنياهو يرفض دعوة بايدن لـ(تجميد مؤقت) للاستيطان بالضفة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ"تجميد مؤقت" للاستيطان ووقف هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

ومع ذلك، شدد مسؤولون إسرائيليون على أن هذه الأنشطة لن تتوقف بشكل كامل، بل سيتم تقديم تنازلات محددة.

وفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الطلب خلال زيارته لـ"إسرائيل" الأسبوع الماضي، في محاولة لتهدئة التوترات وسط تصاعد جرائم الاحتلال وعمليات المقاومة الفلسطينية.

وأضاف الموقع الإخباري، أن الوزير الأمريكي طلب من نتنياهو "وقف" الإجراءات لعدة أشهر، كما طلب من السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" بشكل كامل وتأجيل أي خطوات إضافية ضدها في مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 26 يناير أن رام الله ستوقف التعاون الأمني بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في جنين استشهد فيها 10 فلسطينيين.

ويوم الإثنين، ذكرت تقارير عبرية أن نتنياهو تدخل لتأجيل هدم مبنى فلسطيني في شرقي القدس بسبب الضغط الأمريكي. ويضم المبنى الكبير 100 مواطنا ويقع في منطقة وادي قدوم في سلوان.

وأفاد موقع أكسيوس أيضًا أنه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قال نتنياهو إنه لن تجمد كافة أنشطة الاستيطان بالضفة والقدس، لكن حجم "البناء" سيكون "أقل بكثير" مما يطالب به تحالف مختلف من الشركاء الدوليين لـ"إسرائيل".

في وقت سابق من هذا الشهر، طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا التمديد لمدة أربعة أشهر لتقديم ردها على حكم يطالب بتنفيذ أوامر الهدم ضد تجمع الخان الأحمر الفلسطيني في شرقي القدس.

وهذه هي المرة التاسعة التي تطلب فيها الحكومة تأجيل هدم التجمع البدوي.