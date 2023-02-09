الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في القدس

كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، عن مصادقة بلدية الاحتلال في القدس، على الجزء الثاني من مشروع ما يُسمى (تعزيز جنوب شرقي القدس).

وذكر الإعلام العبري أنَّ المخطط صودق عليه ولا يزال خاضعًا للتطوير حسب السطر الأخير في قرار الأمس، والمقرّر على 7300 متر. ويشمل المخطط هدم المباني السكنية القائمة وبناء ثلاثة أبراج استيطانية من 30 طابقًا مع 35 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى بناء مركز مخصص للأغراض العامة لصالح مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال والمعابد اليهودية، وبناء واجهة تجارية باتجاه شارع الضابط الفضي وشارع الخليل.

كما يشمل المخطط وفقًا لما كشفه الإعلام العبري عن بناء مرافق رياضية وساحات ومواقف وملاعب ومناطق مفتوحة بين الأبراج الثلاثة ستغيّر شكل المنطقة بالكامل لتصبح منطقة جذب تجاري واقتصادي للمستوطنين جنوب المدينة المقدّسة.

وفي السياق، أقر الحاكم العسكري في بيت إيل مخطط توسيع مستوطنة (جيفعات بنيامين) شمال القدس المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين في قرية جبع وتوسيع مستوطنة (كفار أدوميم) على حساب أراضي قرية عناتا.

وصادقت بلدية الاحتلال منذ مطلع العام على ثلاثة مشاريع في هذه المنطقة، فيما صادق الحاكم العسكري على عدد من المخططات الاستيطانية قبل وبعد تولّي حكومة اليمين المتطرّف بقيادة نتنياهو بواقع يزيد على 4700 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات جنوب الضفة الغربية وربطها بجنوب شرقي القدس المحتلة بشبكة طرق التفافية بواقع 4,762 دونمًا.