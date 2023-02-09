رجاء كرسوع .. يجتمع عليها المرض والعزل وبرد الشتاء

قبل عدة ليالٍ وفي مخيم بلاطة، كانت السيدة رجاء كرسوع التي تعيش مع شقيقها، نائمة في دفء المنزل حينما دخل الجنود وكسروا محتويات منزلها واعتقلوها.

يصف شقيقها خضر كرسوع ما حدث: "خلعوا الباب ودخلوا علينا بالقوة واقتحموا غرفة أختي رجاء البالغة من العمر 49 عاما، واقتادوها معهم إلى جهة لا نعرفها".

ويقول شقيق الأسيرة: "أختي لديها إعاقة جسدية وتعاني من ارتداد مريئي وأزمة تنفس، كسروا البيت، وحققوا معها ميدانيا، وحتى الآن لا نعرف أي شيء عنها".

يتابع:" قلقون على صحتها، لم يسمحوا لنا ولا للمحامي الوصول إليها، وأبلغونا أنهم جددوا اعتقالها لثمانية أيام أخرى.

ويضيف: "وضعها صعب، فهي لديها انحناء في العمود الفقري، وتزداد الآلام مع البرد الشديد، وقد أجرت أكثر من عملية في الأقدام وزرعت بلاتين، وتحتاج علاجا لتنشيط التنفس والرئتين، وهي الآن معزولة دون علاج".

وناشدت العائلة كل المؤسسات الإنسانية ليسمحوا لهم بزيارة ابنتهم، أو معرفة أخبارها، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد توقيف الأسيرة كرسوع لمدة 8 أيام، لاستكمال التحقيق في (بيتاح تكفا)، وهي ممنوعة من لقاء المحامي، وتعاني من إعاقة حركية ومشاكل صحية مزمنة.

وفي مقابلة (للرسالة) قال حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة إن المعتقلة موقوفة في بيتاح تكفا وهو مركز توقيف قديم ويُعزل فيه الأسرى في زنازين متفرقة، ولا يعلم حتى من هو الأسير في الزنزانة المجاورة.

ويضيف عبد ربه: مُنعنا من الوصول للأسيرة، ومُنع المحامي أيضا من الدخول، وحتى من توصيل الدواء، ونحن نعرف أنها لا تستطيع السير على قدميها بسبب مشاكل في عمودها الفقري ولا زلنا نحاول الوصول.

ويؤكد أنها تعيش الآن ظروفا صعبة بسبب البرد والعزل وهذا ما يضاعف من سوء وضعها الصحي.

وقد حمّل نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة رجاء علي كرسوع من مخيم بلاطة في نابلس، التي تُعاني من إعاقة حركية، ومشاكل صحية مزمنة.

وأشار النادي إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلتها فجر يوم الاثنين، بعد اقتحام منزل عائلتها في المخيم، مع (28) مواطنًا آخرين، مطالبا جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل، من أجل الإفراج عنها.

ومن الجدير ذكره، أنّ عدد الأسيرات يبلغ حاليًا 32 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، من بينهن أسيرتان معتقلتان إداريّاً وهما: بشرى الطويل، ورغد الفني.