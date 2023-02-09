"شؤون العشائر" بغزة تُعالج 927 قضية خلال يناير

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 927 قضية خلال يناير.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمس أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر 927 قضية تقدم بها المواطنون.

وأشار التقرير إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين: مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 432 قضية، في حين أنجزت في محافظة شمال غزة 148 قضية، ومحافظة خانيونس 144 قضية، ومحافظة رفح 138 قضية، ومحافظة الوسطى 65 قضية.

