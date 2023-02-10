أكثر من 21 ألف شخص لقوا مصرعهم في زلزال سوريا وتركيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، شمال سوريا وجنوب تركيا إلى أكثر من 21 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين في أجواء من البرد الشديد.

وأفادت مصادر رسمية وطبية، الليلة، أن 17,674 شخص لقوا مصرعهم في تركيا، فيما تم إحصاء 3377 جثة في سوريا، ما يرفع عدد القتلى إلى 21,051.

وأعلن البنك الدولي، الخميس، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال المدمر.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الاولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات".

والقيمة الاجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا.

وأوضح البنك الدولي أن هذه "المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي".

وسيتم تقديم مليار دولار "دعما للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة".

كما أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار الى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية الى ملايين الأشخاص".

وأضافت أن التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تضاف الى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه على تويتر أنه "في طريقه" الى سوريا.

وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس "أنا في طريقي الى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا الى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

تزامنا، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه الى تركيا وسوريا نهاية الأسبوع.

وسيزور غريفيث غازي عنتاب في جنوب تركيا وحلب في شمال غرب سوريا.

ودخلت الخميس أول قافلة مساعدات إلى شمال سوريا في اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ.