أكثر من سبعين ألف مصل شهدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

كما فرضت قوات الاحتلال تضييقات على أصحاب البسطات والمصلين الوافدين عبر طريق باب الأسباط.

وأدى المصلون ومن بينهم الشيخ ناجح بكيرات صلاة الجمعة على أبواب الأقصى، وفي في طريق المجاهدين.

خطبة الجمعة

وعقب صلاة الجمعة أدى المصلون في المسجد الأقصى صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال "تركيا-سوريا".

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، لمد يد العون للمكلومين في سوريا وتركيا بسبب الزلزال.

وقال الشيخ أبو سنينة إن المقدسيين يتعرضون لسياسة هدم البيوت وتشريد الأهالي واقتحامات الأقصى.

كما طالب بالإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم المتواصلة في سجون الاحتلال.