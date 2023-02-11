مداهمات في بلدة عناتا بالقدس ومقاومون يستهدفون الاحتلال بجنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في بلدة عناتا بمدينة القدس المحتلة، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم جنين.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عناتا في القدس المحتلة، واعتقلت الشاب المقدسي وسام المسالمة من البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي عيسى حمادة ونجله طه، بعد الاعتداء عليهما عقب خروجهما من صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

في غضون ذلك، سلمت سلطات الاحتلال المرابط المقدسي أبو بكر الشيمي، قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى مدة أسبوع قابل للتجديد.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين، ضمن تواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني (معطى)، استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 (إسرائيليين).

وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.

وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.