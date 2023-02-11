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عند أي حدث طبيعي

باحث: إزاحات في أساسات المسجد الأقصى تعرضه لخطر الانهيار

الرسالة – محمود هنية

قال م. إيهاب الجلاد،‏ الباحث في شؤون الأقصى، إنّ المسجد الأقصى المبارك يشهد إزاحات بين ‏أساساته، تهدد وجوده العمراني في حال حدوث أي حدث طبيعي أو ناتج عن سلوك الاحتلال.‏

وأوضح الجلاد لـ"الرسالة نت" أنّ هناك إزاحة واضحة بين الأساسات والحجارة تؤكد عدم قدرة ‏البناء على التحمل.‏

وأكد أن الأقصى يحتاج إلى دعامات لحماية المسجد من أي زلزال محتمل، لافتا إلى أنّ ‏الاحتلال يرفض السماح للأوقاف بتدعيمه.‏

وبيّن أن الاحتلال يرفض طلب الأوقاف ترميم المسجد الأقصى، أو عمل أي شيء للمحافظة عليه، في محاولة متعمدة لجعله عرضة للانهيار تحت أي ظرف.‏

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277580

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