‫صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها

قالت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو إن صدمة الحساسية أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة ‫خطورة، وقد تهدد الحياة.

‫وأوضحت الجمعية أن صدمة الحساسية تحدث بسبب:

لدغات الحشرات، مثل الدبابير والنحل.

الأطعمة، مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ‫ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة.

بعض الأدوية، ‫مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

‫وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في:

ضيق التنفس.

الشعور بطعم معدني في الفم.

حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة.

حرقان على راحتي اليدين ‫وباطن القدمين.

الصداع.

الارتباك.

‫ونظرا لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، فيجب استدعاء الإسعاف ‫فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.

المصدر : الألمانية