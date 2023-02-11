مقتل (إسرائيلي) ثالث متأثرًا بجراحه بعملية الدهس في القدس أمس

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء السبت عن مقتل مستوطن ثالث في عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع أمس الجمعة وأصيب فيها أربعة آخرون في حي "راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن قراقع وهو سكان بلدة العيسوية نفذ عملية دهس ضد مجموعة مستوطنين في محطة الحافلات.

ولفتت إلى أن الشاب قتل مستوطنين اثنين وأصب 5 آخرين بجراح، 3 بجراح خطيرة، إضافة إلى آخرين بجراح متوسطة.

بدوره، توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمعاقبة عائلة المنفذ وأصدر تعليماته باعتقال أفراد من عائلته وإغلاق منزله بالسرعة القصوى.

وقال نتنياهو إنه أجرى جولة من المشاورات الأمنية على الهاتف مع كبار قادة المنظومة الأمنية وأعضاء في الكابينت، وأن الرد سيكون بضرب "الإرهاب" بقوة وتعزيز الاستيطان، وفق زعمه.

فيما وصل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لى المكان وتوعد بحرب بلا هوادة على منفذي العمليات ومرسليهم والقيام بإجراءات غير مسبوقة بهذا السياق.

المصدر: وكالة صفا