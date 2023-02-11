دعوات مقدسية للرباط في (جبل المكبر) والتصدي لمجزرة هدم المنازل

أطلق نشطاء مقدسييون دعوات للتواجد والرباط في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، غداً الاحد، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة اخلائها لأنها ستعمل على هدمها.

وأخطرت محكمة الاحتلال مساء السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، تمهيدا لهدمها.

وطالبت قوات الاحتلال في القدس المحتلة أصحاب خمسة منازل في جبل المكبر بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها غداً الأحد.

وأفاد محامي عائلات جبل المكبر رائد بشير أن الاحتلال أخطر بإخلاء 5 منازل في البلدة تمهيداً لهدمها غداً الأحد، تعود للمواطنين: إبراهيم بشير وأدهم بشير وزيد بشير وعثمان عويسات وإيهاب الحصيني، لافتا إلى أن المواطن الحصيني الذي بدأ بإخلاء منزله بالفعل.

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسين خالد قراقع حتى الساعة 11 ليلاً لإخلاء منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل قراقع في بلدة الطور شرق القدس.

وشهدت بلدات القدس المحتلة صمودا وتحديا لهجمة الهدم الشرسة بحق منازل المواطنين، تخللها إضراب وعصيان مدني في جبل المكبر وشعفاط عناتا.

وتشهد بلدة جبل المكبر التي يسكنها أكثر من 21 ألف فلسطيني واعتقل العشرات من أبنائها، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي تستهدف منازل المواطنين بقنابل الغاز والرصاص.

وحسب لجنة المتابعة في جبل المكبر فإن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال.

وتخطط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.

وحذرت لجنة المتابعة من مخطط الاحتلال الذي يحرم مستقبلاً أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

ويسعى الاحتلال لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات، ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لصالح الاحتلال ومخطط الشارع الأمريكي

وصعدت قوات الاحتلال من انتهاكات الهدم بحق منازل المواطنين ومنشآتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 43 عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن ومنازل الفلسطينيين في الضفة والقدس منذ بداية عام 2023، منها 10 في القدس المحتلة.