إيران تتصدر مباحثات أمريكية خليجية رفيعة المستوى بالرياض

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران، سوف تتصدر مباحثات أمريكية خليجية رفيعة تستضيفها العاصمة السعودية خلال أيام، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية المهمة للجانبين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المناقشات ستجرى خلال اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقررة في الفترة ما بين 13 وحتى 16 فبراير/شباط الحالي.

وأوضحت الوزارة أن وفدا حكوميا أمريكيا سوف يلتقي ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمناقشة الأولويات المشتركة في العاصمة السعودية، الرياض.

وبحسب بيان الخارجية، فإن اجتماعات مجموعة العمل الثلاثة ستتركز على ثلاث أولويات، هي: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، وإيران ومكافحة الإرهاب.

ويترأس الوفد الأمريكي، المبعوث الخاص لشؤون إيران القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب "روبرت مالي" والمبعوث الأميركي الخاص بالإنابة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "كريستوفر لاندبرغ"، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية، "دانييل بينيم"، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدفاع عن الشرق الأوسط، "دانا سترول".

كما سيرافق الوفد الرفيع قادة مدنيون وعسكريون كبار آخرون.

ولفت البيان أن الاجتماعات تظهر الالتزام المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون عبر مجموعة من القضايا، بحسب البيان الأمريكي.

المصدر: الخليج الجديد