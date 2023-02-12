الجامعة الإسلامية بغزة تنظم وقفة تضامن مع الشعبين التركي والسوري

نظمت الجامعة الإسلامية بغزة صباح اليوم الأحد مؤتمرًا صحافيًا للتضامن مع الشعبين التركي والسوري في مصابهم الجلل إثر الزلزال الذي ألم بهم وأودى بحياة الآلاف منهم.

وفي كلمته خلال الوقفة التضامنية، قال الدكتور محمد العكلوك- رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، :"أن المسلم يقف بجانب المسلم يسانده ويساعده في كل أموره"، مشيرًا إلى أن الجامعة الإسلامية بكافة طواقمها تقف وتساند الشعب التركي والسوري جراء الزلزال الأليم الذي تعرضوا له.

وتقدم الدكتور العكلوك للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل محنه، ودولة سوريا برسالة تأييد ودعم وإسناد وصبر والدعاء لهم بالخير في هذا المصاب الجلل.

من جانبه، لفت الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة، إلى أن الزلزال هو أمر جلل وصعب قضى على الآلاف، وأن أهل غزة يعلمون جيدًا الوجع والألم والآهات التي تصاحب ذلك، وأن الجامعة الإسلامية ترسل رسالة تضامن وتعاطف مع الشعبين التركي والسوري، وأضاف الأستاذ الدكتور فرحات :"اليوم نقف لنقول للشعب التركي الذي له فضل على الشعب الفلسطيني، والجامعة الإسلامية بإعطاء الأمر ببناء المستشفى التركي، ونرسل رسالة تضامن مع الشعب السوري الذي عانى من الآلام والذي ما زال يعاني ونقول أن الكارثة تأتي على الجميع ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يعوض للمواطنين ممتلكاتهم".

بدوره، تقدم الدكتور صائب العويني- نقيب العاملين، باسم العاملين في الجامعة الإسلامية بغزة، وباسم كل الفلسطينيين، للشعبين الشقيقين السوري والتركي بأحر التعازي بآلاف الشهداء الذين قضوا في الزلزال الأخير، وقال :"إن هذا المصاب الجلل مصاب كل المسلمين، متضامنون معكم ومساندين لكم، وعزاؤنا أن من قضى بالهدم شهيد كما علمنا رسول الله، فنحتسبهم شهداء في عليين ولا نزكيهم على الله".

وفي كلمة لمجلسي الطلاب والطالبات بالجامعة، عبر الطالب عز الدين العايدي عن كامل تضامنه وطلاب والطالبات الجامعة الإسلامية مع الشعبين التركي والسوري الشقيقين على ما حدث لهم، مضيفًا :" نسأل الله أن يتقبلهم ويرحمهم، ويشفي جرحاهم"، ودعا بالرحمة للفلسطينيين الذين قضوا في الزلزال.

وخلال الوقفة التضامنية رفع جمع كبير من العاملين في الجامعة والطلبة الشعارات التي تؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعبين التركي والسوري، منها: بمشاعر أخوية صادقة نتوجه إلى الله أن يرحم ضحايا الزلزال وأن يكتب الشفاء للمصابين وأن يعوّض الجمهورية التركية وشعبها العظيم خيرًا، تضامن مع تركيا العزيزة على فلسطين وشعبها .. كان الله في عونكم وحفظ تركيا رئيسًا وحكومة وشعبًا لتظل عنوانًا للتقدم والازدهار، وقفة تضامن مع الشعبين التركي والسوري .. رحم الله شهداء الردم في الجمهورية التركية وفي الجمهورية السورية والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.





