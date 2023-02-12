حماس تنعي الفتى قصي واكد وتحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد الفتى قصي واكد (14 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم في مدينة جنين.

وقالت حركة حماس في بيان وصل "الرسالة نت" إن استشهاد الفتى واكد يعتبر جريمة جديدة ضمن العدوان المتواصل على شعبنا والاستهداف المركّز لمدينة جنين ومخيمها الصامد.

وحذّرت حماس، الاحتلال من التمادي في عدوانه الهمجي على شعبنا، "ونشد على يد الأبطال الثائرين في أرجاء الوطن، وندعو لمواصلة الثورة في وجه الاحتلال، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".